Radny zaprasza piłkarzy z Ukrainy na Arenę Lublin

Piłkarska reprezentacja Ukrainy dwa spotkania w Lidze Narodów rozegra na stadionie w Łodzi. Natomiast radny Marcin Nowak chce zaprosić do Lublina drużyny klubowe. - W związku z działaniami wojennymi, co skutkuje również wstrzymaniem wydarzeń sportowych na terytorium tego kraju, zwracam się z prośbą o skierowanie propozycji wykorzystania stadionu Arena jako miejsca przeprowadzenia spotkań drużyn ukraińskich w europejskich rozgrywkach - taką inicjatywę skierował do prezydenta miasta Krzysztofa Żuka.

W przeszłości na lubelskim stadionie rozgrywane były m.in. mecze młodzieżowych mistrzostw Europy oraz świata. Teraz Arena byłaby miejscem spotkań w Lidze Mistrzów czy Lidze Europejskiej. - Drużyny ukraińskie potrzebują stadionów i powinniśmy być w dyspozycji - mówi Marcin Nowak.

- Fajnie byłoby obejrzeć na Arenie mecze Ligi Mistrzów, nawet bez udziału naszych drużyn - przyznaje Marek, kibic piłkarski z Lublina. Droga do tego wydaje się jednak daleka. Nie chodzi tylko o akceptację pomysłu przez lubelski magistrat, ale o samo zainteresowanie przyjazdem do Lublina klubów z Ukrainy. - Dotychczas nie wpłynęło do nas żadne pismo ani prośba o udostępnienie stadionu - informuje Anna Czerwonka z biura prasowego ratusza.