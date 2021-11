Radzyń Podlaski. Włamali się do sąsiada, pobili go oraz ukradli mu butelkę wódki, paczkę papierosów i 20 złotych

Do zdarzenia doszło na terenie jednej z miejscowości w gminie Ulan-Majorat. Bracia włamali się do domu 58-latka, a następnie pobili go, zabrali mu butelkę wódki, paczkę papierosów i 20 złotych. Mężczyźni po wszystkim uciekli z miejsca zdarzenia.

Policja zatrzymała w tej sprawie dwóch mężczyzn w wieku 18 i 25-lat. Materiał dowodowy pozwolił śledczym postawić mężczyznom zarzut rozboju. Bracia trafili na 3 miesiące do policyjnego aresztu.

Grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności.