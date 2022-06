Rafał Walczyk po sukcesie lekkoatletów: „Czy jestem zaskoczony? Myślę, że nie”

98. PZLA Mistrzostwa Polski zakończone sukcesem. Wygrane zarówno w klasyfikacji medalowej jak i punktowej to coś, czego prezes się spodziewał?

Rozmawiając z kierownictwem sekcji wiedziałem, że te zawody na pewno będą dobre w naszym wykonaniu. I tak było. Udowodniliśmy, że na ten moment jesteśmy najlepszą drużyną lekkoatletyczną w Polsce. Czy jestem zaskoczony takim wynikiem? Myślę, że nie. Ci, którzy mieli zdobyć medale, to je zdobyli. Dodatkowo przydarzyło się kilka miłych niespodzianek, jak finał Łukasza Żaka w rywalizacji na 100 metrów (7. miejsce) czy złoto sztafety 4x100 metrów panów (w niej też Łukasz Żak pobiegł – red.). Budujące jest to, że robimy krok do przodu w tych konkurencjach, w których do tej pory nie byliśmy wiodącym klubem. Także dzięki temu możemy dziś świętować, że jesteśmy najlepsi w kraju.