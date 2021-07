Rajd Nadwiślański. Jak wyglądał drugi przejazd na trasie? Zobacz zdjęcia

Dziennikarze relacjonujący rajd dotarli do miejscowości Chruślina, gdzie z kolei przekierowano nas do Owczarni - to właśnie tam znajdował się start. Wszyscy cierpliwie czekali aż pojawią się zawodnicy, by móc poczuć dreszczyk adrenaliny.

- Na poprzednim przejeździe jedna z załóg miała jakieś problemy, samochód się zapalił, więc wstrzymaliśmy start zawodników. Ze startu wyruszyła karetka, wóz strażacki i udało się to auto jakoś ugasić - mówił Maciej Świeca, kierownik odcinka specjalnego.

- Problem zawsze na drugim przejeździe jest taki, że zawodnicy są jednak zmęczeni. Już przejechali kilkaset kilometrów, upał doskwiera, tam są auta bez klimatyzacji, więc różnie to bywa. Poza tym, czasem jest tak, że trasa troszkę się zmienia, czyli na pierwszym przejeździe zawodnicy wyciągną jakieś błoto, kamienie na drogę, więc ta droga jest troszeczkę inna niż na pierwszym (przejeździe - przyp. red.). Mam nadzieję, że wszystko pójdzie spokojnie, równiutko i bez przygód - dodaje Świeca.