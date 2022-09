Raszyńska do przebudowy. Inwestycja będzie kosztować ponad 9,3 mln zł. Kiedy mieszkańcy Węglina Północnego pojadą drogą równą jak stół?

Ulica Raszyńska stanowi granicę między Lublinem a gminą Konopnica. Droga jest główną trasą dojazdową do tzw. nowej części Węglina Północnego. Mieszkańcy tej części Lublina od lat zabiegali o przebudowę trasy.

- W najbliższych dniach podpiszemy umowę z firmą, która wykona inwestycję. Koszt robót budowlanych to ponad 9,3 mln zł. Temat podjęcia tych prac był jednym z kluczowych podczas spotkań z mieszkańcami w ramach projektu Plan dla Dzielnic. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku, a w przyszłym kierowcy skorzystają z nowej drogi – informuje Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Inwestycja obejmie odcinek o długości ok. 866 metrów od skrzyżowania z ul. Lazurową do wysokości posesji nr 63. Ponadto wybudowana będzie ul. Tarninowej: od ul. Raszyńskiej do ul. Skubiszewskiego (ok. 175 m).

Jezdnia ul. Raszyńskiej ma mieć zmienną szerokość: na odcinku od ul. Lazurowej do ul. Jacyny – Onyszkiewicza będzie to 6 metrów, na pozostałym fragmencie - 5,5 m. Ul. Tarninowa będzie miała 5,5 m szerokości.