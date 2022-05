Raty kredytów uderzają w marszałkowskie szpitale

O uruchomienie tarczy antykryzysowej dla lubelskich szpitali zaapelował przed poniedziałkową (30.05) sesją sejmiku województwa lubelskiego radny Krzysztof Komorski z Koalicji Obywatelskiej, który jest także członkiem rady społecznej Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie. I to właśnie na ostatnim posiedzeniu rady społecznej usłyszał, że szpital, który ma kredyt na 46 mln zł jeszcze niedawno płacił nieco ponad 100 tys. zł raty. Teraz placówka musi spłacać po 310 tys. zł.

- To jest ok. 2,5 mln zł dodatkowego wydatku dla szpitala na obsługę kredytu – wyliczał radny Krzysztof Komorski. I przypomniał, że podległa władzom województwa służba zdrowia zadłużona jest na ponad miliard złotych, co przy rosnących stopach procentowych może ją „dobić”. Jego zdaniem potrzebne są większe pieniądze na obsługę kredytów oraz wystąpienie do władz centralnych o umożliwienie odroczenia spłat o dwa lata. - Te decyzje powinny zostać jak najszybciej podjęte – nie ma wątpliwości radny Komorski.