„Razem jesteśmy silniejsi” – piłkarze Motoru Lublin piszą do swoich kibiców

List piłkarzy jest pokłosiem sytuacji, do której doszło przed tygodniem po meczu z Wisłą Puławy. Motor wygrał derbowe spotkanie 4:1, ale piłkarze po ostatnim gwizdku nie podeszli do trybun, żeby razem z kibicami cieszyć się ze zwycięstwa.

„Za nami bardzo trudny okres. Nie zabrakło w nim niepowodzeń, nerwów, stresu i sytuacji, w których wiele spraw nie układało się po naszej myśli. Jednak przełamaliśmy niemoc i zostawiamy za sobą negatywne emocje” – napisali w oświadczeniu.

Piłkarze przyznają, że po meczu z Wisłą kierowały nimi silne emocje, ale jednocześnie podkreślają, że ich zachowanie nie było oznaką braku szacunku wobec kibiców.

„Podziękowaliśmy Wam ze środka boiska, ale nie podeszliśmy bliżej sektorów, by wspólnie cieszyć się ze zwycięstwa. To zachowanie nie oznaczało, że Was nie szanujemy, wręcz przeciwnie. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni za ogromne wsparcie i dalej chcemy wspólnie walczyć o kolejne zwycięstwa. Wierzymy, że razem jesteśmy silniejsi” – piszą.