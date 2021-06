RCB ostrzega mieszkańców woj. lubelskiego przed silnymi burzami

Burze wędrują do nas z południa. Na razie (stan na godz. 17) znajdują się w środkowej części woj. podkarpackiego i wędrują do naszego regionu.

- Najsilniejsze zjawiska towarzyszące burzom będą we wschodniej połowie kraju. Na wschodzie i południowym wschodzie kraju, możliwe będą ulewne opady deszczu do 50 mm, porywy wiatru do 80 km/h, lokalnie do 100 km/h. Na tym obszarze mogą rozbudować się lokalnie superkomórki, którym może towarzyszyć punktowo tornado. Możliwy również opad gradu do około 4 - 5 cm średnicy - ostrzega profil Burza-Alert-IMGW.