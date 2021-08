Regał na zużyte znicze na biłgorajskim cmentarzu. To rozwiązanie ekonomiczne, ekologiczne i godne naśladowania

Ma to być nie tylko rozwiązanie ekonomiczne, ale także proekologiczne. Jak tłumaczą pomysłodawcy przedsięwzięcia, do tej pory wypalone znicze trafiały jedynie do cmentarnego kontenera. Teraz mogą jednak „powędrować” na cmentarny regał. Jeśli ktoś zechce, będzie mógł je po prostu za darmo wziąć, włożyć nowy wkład i postawić na wybranym grobie. Dzięki tej akcji ilość odpadów może się zmniejszyć.

– Zobaczymy czy ta akcja spotka się ze zrozumieniem naszych mieszkańców – mówi Janusz Rosłan, burmistrz Biłgoraja. – Jeśli tak się stanie, podobne regały staną także za jakiś czas na innych cmentarzach naszego miasta. Mamy nadzieje, że ten pomysł zostanie także zauważony przez innych.