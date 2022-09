Regulamin Akcji „Drzewko za makulaturę”

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizatorem Akcji jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, BDO 000020115.

2. Akcja organizowana jest lokalnie przez Oddział w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 10/1, 20-002 Lublin we współpracy Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie przy współpracy z firmą PSM Skup makulatury i folii.

3. Akcja odbędzie się w dniu 24 września 2022 roku wejściem do Centrum Handlowego T. Zana w Lublinie, ul. Tomasza Zana 19, 20-601 Lublin, w godzinach 9:00 -14:00 lub do wyczerpania zapasów, o których mowa w pkt IV.3 z zastrzeżeniem pkt IV.4..

4. Podmiotem odpowiedzialnym za odbiór makulatury oraz podjęcie wszelkich czynności wymaganych przepisami prawa PSM Skup makulatury i folii będąca posiadaczem odpadów.

5. Organizator nie ma żadnych obowiązków posiadacza odpadów ani innych, o których mowa w ustawie, o której mowa pkt 4.