Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych: ostatni dzień na złożenie wniosku w wybranej szkole w Lublinie Klaudia Olender

Łukasz Kaczanowski/archiwum

21 czerwca to moment „deadline'u” dla świeżo upieczonych absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy do godziny 15 mogą składać dokumenty rekrutacyjne do liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych pierwszego stopnia w Lublinie.