Rektor przypomina o rozporządzeniu ministra, społecznik kieruje sprawę do prokuratury

– Nie mamy się czego obawiać. List rektora jest przypomnieniem tego, co minister napisał w rozporządzeniu z grudnia. Pracownicy ochrony zdrowia i studenci kierunków medycznych do końca lutego powinni się zaszczepić. To zapis prawny, a student ma w regulaminie studiów obowiązek przestrzegania prawa – tłumaczy Wojciech Brakowiecki, rzecznik uniwersytetu.

Zawiadomienie do prokuratury złożył społecznik Włodzimierz Pawelec. Według niego rektor powinien „dopilnować, aby obywatele zostali poinformowani, że szczepienie NIE jest obowiązkowe i że nikt nie jest politycznie, społecznie lub w inny sposób naciskany, aby się zaszczepić, jeśli sami nie chcą tego zrobić” oraz „zadbać o to, aby nikt nie był dyskryminowany z powodu braku szczepienia, z powodu możliwego zagrożenia dla zdrowia lub braku chęci szczepienia”, tak czytamy w treści zawiadomienia złożonego do prokuratury.