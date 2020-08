Remont i nowy sprzęt w szpitalu przy Kraśnickiej. Wszystko to do walki z pandemią

Blisko 1,2 mln zł dodatkowego dofinansowania na prace budowlane oraz zakup sprzętu do walki z Covid-19 otrzyma szpital im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Aneks do projektu unijnego podpisali w poniedziałek marszałek oraz dyrektor szpital przy al. Kraśnickiej i w Białej Podlaskiej.

- W ramach prac utworzony zostanie obszar obserwacyjno-izolacyjny oraz poczekalnia z tzw. punktami triage. W praktyce oznacza to, że każdy pacjent, który wymaga planowanego przyjęcia do przychodni, laboratorium, ośrodków rehabilitacji, zakładu radiologii czy innej jednostki organizacyjnej szpitala, przejdzie procedurę triażu w zakupionych kontenerach i tunelach - wyjaśnia Remigiusz Małecki, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego.

W ramach robót budowlanych planuje się zakup 6 kontenerów jako poczekalni i 6 tunelów do dezynfekcji oraz zabudowę wejść w bloku A szpitala oraz prace adaptacyjne w Bloku G. Szpital zakupi również sprzęt medyczny, który pozwoli na ratowanie zdrowia i życia pacjentów. Są to np. urządzenia do ciągłych terapii oczyszczających krew, 2 platformy hemodynamiczne, 2 aparaty USG,

10 materaców przeciwodleżynowych do łóżek, komory do transportu chorych.