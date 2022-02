Reorganizacja Ośrodka Adopcyjnego poczeka. Ale połączenie WOK i CSK nie

O kontrowersjach wokół planów związanych ze zmianą funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego w Lublinie pisaliśmy ostatnio w „Kurierze” kilkukrotnie. Władze województwa chciały scentralizować tę instytucje, ale część pracowników tej jednostki, środowisk lokalnych, a nawet polityków uznało, że zmiany, które mogą doprowadzić do likwidacji filii w Białej Podlaskiej, Zamościu i Chełmie są niekorzystne dla przebiegu procesu adopcyjnego w województwie.

I dlatego jeszcze przed formalnym rozpatrzeniem projektu uchwały w tej sprawie, radni opozycji zaapelowali do zarządu województwa o zdjęcie go z porządku poniedziałkowej (7.02) sesji sejmiku.

- Nie kwestionujemy tego projektu co do zasady, ale to zbyt ważny życiowo temat, aby w tak krótkim czasie bez zgłębionej analizy podejmować decyzję w tej sprawie – argumentował Krzysztof Komorski, radny Koalicji Obywatelskiej.