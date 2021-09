Reportaż z jesieni życia w obiektywie nastoletniej fotografki z Zamościa

Alicja urodziła się w 2002 r. Jest absolwentką I Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu. Zdjęcia do swojej pierwszej, autorskiej wystawy gromadziła od ponad dwóch lat. Teraz widać tego efekty.

Na piątkowy wernisaż wystawy Alicji w Galerii Fotografii Stylowy przybyło wiele osób. Niektórzy byli zaskoczeni dojrzałością, jakością i wymagająca tematyką prezentowanych zdjęć, co podkreślano w rozmowach. Mamy nadzieję, że to jest pierwszy krok do wielkiej, fotograficznej kariery tej uzdolnionej mieszkanki Zamościa. Trzymamy za to kciuki!

Organizatorem ekspozycji jest Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne, Młodzieżowa Pracownia Fotografii Negatyw, Galeria Fotografii Stylowy. Wstęp wolny.