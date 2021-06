Reprezentacja Austrii już osiągnęła sukces na Euro 2020, ale liczy na więcej

- Nasza drużyna dokonała czegoś wielkiego, meldując się w najlepszej szesnastce turnieju, ale to nie oznacza, że teraz spoczniemy na laurach i nie chcemy znaleźć się w następnym etapie. Z zespołu emanuje pewność siebie, jesteśmy odpowiednio przygotowani i liczymy na dobry występ - przekonuje Franco Foda, selekcjoner Austriaków.

Jego podopieczni zajęli drugie miejsce w grupie C, pokonując Macedonię Północną 3:1 oraz Ukrainę 1:0, a także ponosząc porażkę z Holandią 0:2. Austriacy już osiągnęli sukces, ponieważ po raz pierwszy w historii dotarli do fazy pucharowej mistrzostw Europy. - Nastroje w naszym zespole po pokonaniu Ukrainy są bardzo dobre. Mamy swoje atuty i plan na najbliższy mecz. Jesteśmy dobrze zorganizowanym zespołem, który potrafi atakować i dyktować warunki gry. Wiemy, że Włosi czują do nas respekt i analizowali naszą grę, choć to oni przystępują do meczu z pozycji faworyta. Trudno ocenić nasze szanse, ale nawet jeśli ktoś oszacuje je tylko na 10 procent, to i tak można wówczas wiele osiągnąć. Będziemy chcieli zaskoczyć rywala pewnymi rozwiązaniami - mówi selekcjoner "Das Team".