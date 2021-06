Reprezentacja Polski do lat 21 ponownie zagra na Arenie Lublin. Zobacz zdjęcia

- Tak jak wielokrotnie podkreślał prezes Zbigniew Boniek, Lublin jest w sferze zainteresowań zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, by lokować w naszym mieście mecze i imprezy rangi międzynarodowej - przyznaje Krzysztof Żuk, prezydent Miasta Lublin. - Wracamy zatem do świetnie przyjmowanych przez naszych kibiców spotkań reprezentacji, które cieszyły się bardzo dobrą frekwencją i były powszechnie chwalone za atmosferę. Wracamy jako miasto do sportowego życia i mamy nadzieję, że będziemy gościć takich wydarzeń coraz więcej, a ograniczenia związane z pandemią niedługo nie będą obowiązywać - dodaje.

Eliminacje do Euro 2023 do lat 21 w Rumunii i Gruzji wystartują jesienią. Polska jest w grupie z Niemcami, Izraelem, Węgrami, San Marino oraz Łotwą. Z ostatnią z wymienionych drużyn Biało-czerwoni zainaugurują zmagania na wyjeździe 3 września, a cztery dni później wystąpią na Arenie Lublin. Do walki o kwalifikacje na mistrzostwa Europy przystąpią 53 zespoły, rywalizujące w dziewięciu grupach. Awans wywalczą zwycięzcy grup i jedna najlepsza drużyna z drugiego miejsca, która zdobędzie największą liczbę punktów.