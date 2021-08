Reprezentacja Polski wraca na Arenę Lublin. Ruszyła sprzedaż biletów na mecz z Izraelem

Wejściówki można kupować wyłącznie na stronie

. PZPN nie planuje sprzedaży stacjonarnej przed spotkaniem, biletów nie będzie można również kupić w kasie lubelskiego stadionu w dniu meczu. Ceny kart wstępu na wrześniowe starcie wynoszą 20 i 15 złotych. Niezależnie od zainteresowania kibiców, z uwagi na pandemiczne restrykcje, Arena Lublin nie będzie mogła wypełnić się w całości. - Do dystrybucji trafiło 50 procent pojemności trybun - informuje Emil Kopański, rzecznik prasowy kadry narodowej U-21. W takim wypadku frekwencja nie może być zatem wyższa niż 7621 widzów.

Eliminacje do Euro 2023 do lat 21 w Rumunii i Gruzji wystartują jesienią. Polska jest w grupie z Niemcami, Izraelem, Węgrami, San Marino oraz Łotwą. Z ostatnią z wymienionych drużyn Biało-czerwoni zainaugurują zmagania na wyjeździe 3 września, a cztery dni później wystąpią na Arenie Lublin. Do walki o kwalifikacje na mistrzostwa Europy przystąpią 53 zespoły, rywalizujące w dziewięciu grupach. Awans wywalczą zwycięzcy grup i jedna najlepsza drużyna z drugiego miejsca, która zdobędzie największą liczbę punktów.