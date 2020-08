Reprezentanci Lubelszczyzny z jednym medalem podczas drugiego dnia lekkoatletycznych mistrzostw Polski seniorów

Tuż za podium, podobnie jak Fedaczyński, uplasował się jego kolega klubowy - oszczepnik Mateusz Kwaśniewski. Zawodnik AZS UMCS do szóstej kolejki zajmował trzecią lokatę z wynikiem 76,42 m. W ostatniej, szóstej próbie przeskoczył go jednak Hubart Chmielak z LUKS Hańcza Suwałki, posyłając oszczep na odległość 76,52 m i to on cieszył się z brązu. Mistrzem kraju w tej konkurencji został Marcin Krukowski z Warszawianki Warszawa (83,51 m), a wicemistrzem Cyprian Mrzygłód z AZS-AWFiS Gdańsk (76,86 m).

Z kolei na piątym miejscu w biegu finałowym na 400 m zakończył zmagania Andrzej Jaros. Lekkoatleta AZS UMCS pokonał linię mety w czasie 47,32. Złoto przypadło Karolowi Zalewskiemu z AZS-AWF Katowice (46,35), srebro Mateuszowi Rzeźniczakowi z RKS Łódź (46,62), a brąz Dariuszowi Kowalukowi z AZS-AWF Warszawa (46,80).