Reprezentanci MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski rywalizowali w Pucharze Polski - Marwe Cup 2020

Aleksandra Mirosław najlepszym sportowcem 2019 roku!

Najlepszym sportowcem województwa lubelskiego w 2019 roku została Aleksandra Mirosław, mistrzyni świata i Europy we wspinaczce na czas. Wyniki 58. Plebiscytu Sportowego Kuriera Lubelskiego ogłosiliśmy w piątkowy wieczór podczas Balu Mistrzów Sportu w hotelu In Between.