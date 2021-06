Reprezentant USA, Dustin Watten, wzmocnił LUK Politechnikę Lublin

35-letni Dustin Watten w polskiej lidze gra od 2016 roku. Dwa pierwsze sezony spędził w Czarnych Radom, a po rocznej przerwie wrócił do PlusLigi i dwa lata spędził w GKS Katowice. - Podziwiając Dustina na parkiecie, można odnieść wrażenie, że na jego pozycji gra kilku zawodników, którzy dzielą między siebie parkiet! Jest wszędzie - dzięki intuicji, refleksowi i doświadczeniu. Jestem pewien, że możemy po nim spodziewać się takiego poziomu, który będzie zażewieniem skutecznych i widowiskowych akcji. Legendarny jest jego profesjonalizm, który wykazuje w każdym działaniu, także poza parkietem. To gwarancja niezawodności. Ujmuje też entuzjazm, z jaki zdecydował się przyjąć naszą ofertę – mówi Krzysztof Skubiszewski, prezes LUK Politechniki.

- Jestem podekscytowany, że zostanę Koziołkiem. Cieszę się, że będę reprezentował tak urzekające miasto jak Lublin, będąc częścią tak ekscytującego projektu, napędzanego silnymi charakterami. W swojej karierze miałem szansę przemierzyć cały świat i grać w wielu krajach, ale moim drugim domem jest Polska, dzięki miłości i oddaniu dla naszego cudownego sportu oraz wspaniałym siatkarzom. Będę dawał z siebie wszystko na treningach i na meczach – twierdzi Dustin Ware.

Nowy zawodnik lubelskiej drużyny przygodę z siatkówkę zaczynał w Long Beach State University, a w Europie grał m.in. w Finlandii, Francji i Niemczech. Przed nim piąty sezon w PlusLidze.

- Oferta z Lublina od razu mnie zainteresowała. Z przyjemnością słuchałem o znakomitym zarządzaniu klubem, jego aspiracjach i drodze, którą podąża. W Katowicach nauczyłem się, że dzięki zespołowości, profesjonalizmowi i charakterowi wszystko jest możliwe. Jestem pod wrażeniem zaangażowania klubu w budowę drużyny pełnej mocnych charakterów. To wszystko sprawia, że decyzja o dołączeniu do Politechniki była łatwa i natychmiastowa. Szansa ponownej pracy z trenerem Daszkiewiczem to dla mnie zaszczyt, który przyjmuję z pokorą. Podobnie jak współtworzenie zespołu, który celuje w sprawienie mnóstwa niespodzianek w PlusLidze – podkreśla Dustin Watten, który z obecnym szkoleniowcem LUK Politechniki, Dariuszem Daszkiewiczem, pracował w Katowicach.