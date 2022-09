Republika Czeska: polityczne i społeczne wyzwania rządu Petra Fiali. Środa z Instytutem Europy Środkowej

Wotum nieufności.

Protesty antyrządowe.

Dzień po głosowaniu w sprawie wotum nieufności wobec rządu, tj. 3 września br., odbył się w Pradze protest antyrządowy, który zgromadził ok. 70 tys. osób. Organizatorzy oraz uczestnicy protestu krytykowali wysokie ceny energii, prozachodnią politykę rządu, a także szczepienia przeciwko COVID-19. Manifestujący domagali się także jak najszybszego obniżenia cen energii oraz dymisji rządu. Oprócz tematu energii, podczas demonstracji podkreślono potrzebę neutralności militarnej Republiki Czeskiej, zakończenia procesu „rozwadniania” narodu przez ukraińskich uchodźców oraz niezależności w podejmowaniu decyzji politycznych. Wśród mówców i zwolenników demonstracji obecni byli aktywiści i politycy związani z czeską sceną prorosyjską. W proteście wziął udział Žarko Jovanovič, działacz prorosyjski i operator dezinformacyjnej telewizji internetowej Raptor TV. W 2020 r. Jovanovič współpracował przy reportażu o usunięciu pomnika marszałka Koniewa w Pradze 6, który został wyemitowany przez rosyjską telewizję państwową. Organizatorzy zapowiedzieli, że jeśli rząd nie poda się do dymisji, to 28 września odbędzie się kolejny protest.