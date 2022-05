Republika Czeska: próby dywersyfikacji dostaw gazu [Środa z Instytutem Europy Środkowej]

Tylko od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę Czechy importowały rosyjski gaz na kwotę ok. 30 mld koron czeskich. Niskie wydobycie krajowe, zaspokajające jedynie ok. 2% potrzeb, sprawia, że Republika Czeska znajduje się w grupie pięciu państw UE najbardziej uzależnionych od rosyjskiego gazu (97%). Skutkująca wzrostem cen surowca sytuacja na rynku gazowym znacząco wpływa na gospodarkę państwa, szczególnie na przemysł. Prowadzi to do zmian w polityce energetycznej i potrzeby zwiększenia dostępności gazu pochodzącego ze źródeł innych niż rosyjskie.

Zapotrzebowanie oraz źródła dostaw. Republika Czeska, obok Łotwy, Słowacji czy Węgier, znajduje się w grupie państw o największej zależności od dostaw gazu ziemnego z Rosji, wynoszącej ok. 98%. Agresja Rosji na Ukrainę, a także wstrzymanie przez Rosję dostaw gazu do Polski oraz Bułgarii pod koniec kwietnia 2022 r. spowodowały niepewność co do dostaw surowca w całej Europie Środkowej. Mimo że import gazu z Federacji Rosyjskiej do pozostałych odbiorców nie został wstrzymany, istniejące uzależnienie od dostaw z tego kierunku oraz wzrost cen detalicznych surowca sprawiły, że Czechy poszukują alternatywnych źródeł importu.