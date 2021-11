Restauracja „Chisza” oferuje swoim klientom nowy sposób dostawy. Teraz jedzenie przywiozą im roboty

Roboty mają niewielkie rozmiary, poruszają się na czterech kołach i zasilane są energią elektryczną. Dzięki nim restauracja nie będzie musiała czekać na kierowcę i skróci czas oczekiwania na zamówiony posiłek.

Budową oraz zaprogramowaniem urządzeń zajął się Szymon Szostak wraz z zespołem. W 2017 roku został on wicemistrzem z robotyki na poziomie światowym.

– Robotyką zajmuję się już od paru dobrych lat. Niezwykle ważne jest odpowiednie zaprogramowanie urządzenia tak, by było sterowalne w każdej części Lublina. Cały czas testujemy je podczas kolejnych dostaw z restauracji – podkreśla Szostak.

Aktualnie roboty są obsługiwane przez operatora, który steruje nimi za pomocą komputera. Jednak ma to ulec zmianie, ponieważ urządzenia jeżdżąc po mieście, cały czas zdobywają dane z czujników kamer. Wszystko po to, by były w pełni autonomiczne.