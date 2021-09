Restaurant Week przedłużony do 3 października! Patronat Kuriera Lubelskiego

Jeśli nie zdążyłeś jeszcze wziąć udziału w Festiwalu Najlepszych Restauracji, masz na to szansę! Ze względu na duże zainteresowanie Gości i docierające do Organizatorów prośby o wydłużenie, jesiennej edycja Restaurant Week została przedłużona do 3 października! Najlepsze restauracje z kilkunastu regionów Polski zapraszają Gości na popisowe trzydaniowe menu #SpozaKarty w dodatkowym terminie 27.09 - 3.10. W cenie 59 zł (do -50%) znajdzie się też prezent od Partnerów. Rezerwacje trwają w aplikacji http://app.rclb.pl i na stronie restaurantweek.pl.