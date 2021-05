Rewolucja w biletach. Pasażerowie w Lublinie zapłacą za tyle przystanków, ile przejadą. Kto zapłaci więcej, a kto mniej niż teraz?

ZTM proponuje, aby stawka za przejazd pierwszego przystanku wynosiła 80 gr., za drugi – 60 gr., za trzeci – 50 gr., za czwarty i piąty – 30 gr, za szósty i siódmy – 20 gr., za każdy przystanek od ósmego do dwunastego – 10 gr, od trzynastego o do piętnastego – 8 gr, od szesnastego do dwudziestego dziewiątego – 4 gr. Za przystanki powyżej 30 opłata nie będzie już pobierana.

Przeliczmy co to oznacza dla naszych portfeli. Podroż np. autobusem linii 18 z przystanku przy KUL przy Al. Racławickich na dworzec główny PKS przy al. Tysiąclecia w taryfie przystankowej będzie kosztował 1,90 zł, czyli 1,30 zł mniej niż obecnie.

Gdybyśmy natomiast z trolejbusem linii 156 chcieli przejechać z przystanku przy Paderewskiego pod Bramę Krakowską (10 przystanków) zapłacimy po zmianach 3,20 zł, czyli tyle co teraz. Ale jeśli z pętli Paderewskiego będziemy chcieli dojechać np. autobusem linii 13 do centrum i pójść na Stare Miasto, co oznacza konieczność przejechania 18 przystanków (do pl. Wolności), koszt biletu przy nowej taryfie wyniesie 3,76 zł – to o 56 groszy więcej niż teraz.