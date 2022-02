Rezerwy Legii pokonane. Motor wraca do Lublina

W piątek żółto-biało-niebiescy podczas ostatniego dnia zgrupowania w Uniejowie mierzyli się z Legionovią. Tamten mecz podopieczni trenera Marka Saganowskiego wygrali 4:2. – Po takim wyniku powinniśmy być zadowoleni, ale szkoda, że nie udało nam się zagrać tego sparingu na naturalnej nawierzchni. Pierwotnie taki był plan, ale plany pokrzyżowała pogoda. Warunki były trudne, więc ciężko oceniać ten mecz. Warunki atmosferyczne sprawiły, że na boisku było dużo przypadkowości – ocenił szkoleniowiec.

Nazajutrz w drodze powrotnej do Lublina jego podopieczni zagrali po raz kolejny na nawierzchni sztucznej. W pierwszej odsłonie pojedynku z Legią na gola przyszło nam czekać do samej końcówki. W 44. minucie po szybkim wyprowadzeniu piłki spod własnej bramki w sytuacji sam na sam z golkiperem rywali znalazł się Rafał Król. Przy próbie uderzenia był jednak faulowany, a bramkarz rywali obejrzał czerwony. Zespoły jednak dalej zdecydowały się grać 11 na 11. Do karnego podszedł sam Król, który strzałem w lewy róg otworzył wynik spotkania (1:0). Takim rezultatem zakończyła się pierwsza odsłona.