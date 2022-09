Robot Da Vinci idzie na front walki z rakiem prostaty Michał Dybaczewski

Michał Dybaczewski

Specjalistyczny robot Da Vinci trafi do Szpitala Wojskowego w Lublinie już w środę. Wykorzystywany będzie m.in. do zabiegów urologicznych. O tym co zmieni w obszarze tych zabiegów mówi nam dr n. med. Jacek Kiś, kierownik Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Wojskowego w Lublinie, który niedługo siądzie za sterami Da Vinciego.