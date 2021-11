Rodzice i opiekunowie uczniów mają ostatnią szansę na złożenie wniosku z programu „Dobry Start 300+” Adrianna Romanek

O świadczenie można ubiegać się do 30 listopada. Do tej pory w województwie lubelskim środki trafiły do 227 tysięcy dzieci. Łączna kwota to ponad 68 mln złotych.