Rodzina z Majdanu Górnego została bez dachu nad głową. Ruszyła akcja pomocowa Bogdan Nowak

24 sierpnia wybuchł pożar w domu stojącym w Majdanie Górnym KP PSP w Tomaszowie Lub.

Sześcioosobowa rodzina z Majdanu Górnego (gm. Tomaszów Lub.) została bez dachu nad głową. We wtorek (24 sierpnia) pożar zniszczył ich dom. Obecnie budynek nie nadaje się do zamieszkania. Na pomoc już ruszyli jednak ludzie dobrej woli. Nadal potrzebne jest wsparcie. I to w każdej postaci!