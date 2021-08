Rolnicy protestują i blokują drogi w regionie. „Nie dla pietruszki z Iranu”. W środę drugi dzień protestu. ZOBACZ ZDJĘCIA Małgorzata Genca Aleksandra Dunajska-Minkiewicz

Rozmowy z premierem, skuteczne zwalczanie ASF, ograniczenie importu żywności do Polski – to niektóre postulaty rolników z Agrounii, którzy we wtorek zablokowali drogi w kraju, także w województwie lubelskim. W środę drugi dzień protestów, a rolnicy zapowiadają, że jeśli nie dojdzie do spotkania z szefem rządu, to jesienią demonstracje się zaostrzą.