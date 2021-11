Rolnik z Lubelszczyzny zdobył sympatię fanów programu "Rolnik szuka żony". Czy w telewizyjnym show znalazł też miłość na całe życie?

W programie "Rolnik szuka żony 8" uczestnicy są obecnie na etapie poznawania kandydatek i kandydatów zaproszonych na gospodarstwa, a także podejmowania poważnych decyzji co do przyszłości poszczególnych relacji. Wszystko wskazuje na to, że sytuacja u rolnika z Lubelszczyzny jest już klarowna. Niedawno Kamil musiał pożegnał się z Justyną ( która traktowana była jako jego faworytka). Dziewczyna nie ukrywała, że rolnik jest w jej typie, ale zdała sobie sprawę, że zbyt mało wie o pracy na roli, a niechęć do prędkiego założenia rodziny czyni z niej raczej marny materiał na żonę. Kamil uszanował jej decyzję o odejściu z gospodarstwa. W ostatnim odcinku młody rolnik wybrał się na randkę z Joanną, spotkanie było tak udane, że 23-latek podjął decyzję i pożegnał drugą kandydatkę - sympatyczną Izę, która nie kryła smutku, że nie miała szans na randkę z rolnikiem.