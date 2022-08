Rosjanie odczuli gorzki smak wojny. Poniedziałkowy felieton Pawła Bobołowicza

W rosyjskiej świadomości nie istniała dotychczas możliwość, że skutkiem agresji będzie fakt, że wojna zagości też w domach, które Rosjanie uznają za swoje. Piszę „uznają za swoje” bo przecież Krym jest ukraińską ziemią, ziemią należącą do tatarów Krymskich, a nie do rodzin rosyjskich marynarzy, funkcjonariuszy wszelkich służb i państwowych notabli. Ukraina ostrzeliwując rosyjską infrastrukturę na Półwyspie de facto nie przenosi działań wojennych poza własny teren.

Ekipa Putina panicznie boi się przyznać, że za atakami na Krymie stoi Ukraina i stąd wymyślanie wszelkiego rodzaju „nieostrożnego obchodzenia się z ogniem”, które Ukraińcy na wszelki sposób wyśmiewają. Oficjalnie sama Ukraina unika wprost przyznawania się do przeprowadzonych ataków, ale się ich nie wypiera, a oficjalni przedstawiciele państwa ukraińskiego gratulują Zbrojnym Siłom Ukrainy sukcesów. Jeden z doradców prezydenckich wprost zapowiedział możliwość ukraińskiego ataku na most kerczeński zbudowany bezprawnie przez Rosję. Most, który od samego początku miał przede wszystkim znaczenie militarne ułatwiając transport rosyjskich wojsk na okupowany Krym i znaczenie symboliczne łącząc kontynentalną Rosję z okupowanym Krymem. Stał się też narzędziem blokady Morza Azowskiego i ukraińskich portów nad nim położonych. Gdyby jego budowę zablokował świat rosyjska agresja byłaby zdecydowanie utrudniona. Dziś Ukraińcy czekają, że nad mostem pojawi się dym sygnalizujący, że ukraińskie rakiety trafiły w jego konstrukcje. Może taki prezent od ukraińskiej armii pojawi się w Dniu Niepodległości... Na razie jednak mostem uciekają tysiące przerażonych Rosjan, którzy zobaczyli co to są spadające pociski, usłyszeli alarmy przeciwlotnicze, usłyszeli huk eksplozji. Odczuli w drobnym wymiarze to czego Ukraińcy doświadczają w niewyobrażalnie większej skali od 24 lutego, a właściwie czego Ukraina doświadcza z rąk rosyjskiego okupanta od 2014 roku.