Rosnące koszty wykańczają warsztaty terapii zajęciowej

Bożena Ufniarz jest osobą niepełnosprawną i uczestniczy w warsztatach terapii zajęciowej w Lublinie od 20 lat. – Dzięki nim uczymy się wielu rzeczy przydatnych w codziennym życiu, zdobywamy doświadczenie – mówi kobieta.

– Na warsztatach uczymy się gotować, mamy próby teatralne. Dzięki nim stałam się bardziej otwarta i samodzielna. Wyszłam też z autyzmu – dodaje inna uczestniczka warsztatów terapii zajęciowej w Lublinie, Dominika Mendel.

Takich osób jak one w Lublinie jest kilkaset, a w całym kraju ok. 28 tys. Każdego dnia korzystają z warsztatów terapii zajęciowej, w których prowadzona jest stała rehabilitacja. WTZ-ty utrzymują się w 90 proc. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kolejne 10 proc. do ich działalności dorzucają samorządy lokalne. Jak się okazuje, to za mało.