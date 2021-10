Rośnie niepokój mieszkańców gminy Chełm i ich zdecydowany sprzeciw przeciwko włączenia 8 sołectw do miasta Chełm. Zobacz zdjęcia

- Zostaliśmy zupełnie zaskoczeni, kiedy prezydent Chełma poinformował nas o tym, że nasze sołectwa mogą być przyłączone do miasta – mówi wójt gminy Chełm Wiesław Kociuba. – Możemy regulować pewne sfery życia dla dobra naszych mieszkańców. Nie trzeba tutaj zaraz zmieniać granic. A jeżeli nawet byłaby potrzebna jakaś korekta zmiany granic, to nie zawłaszczenie tak potężnych obszarów. Nie tak powinny przebiegać rozmowy między sąsiadami. Jest to próba „zagarnięcia” naszych miejscowości najbardziej zaludnionych i o najlepszej infrastrukturze, atrakcyjnych przyrodniczo, doskonale uzbrojonych i doinwestowanych, nowych dróg, oświetlenia ulicznego, wodociągów, sieci gazowej, kanalizacji, szkół i świetlic godzi w podstawowe wartości życia zbiorowego.

Zdziwienie władz gminy budzi fakt, że prezydent Chełma chce stworzyć podstrefę ekonomiczną, EuroPark, która w naszym regionie jest od 2001 roku.

- Prezydent chce ją powiększyć o nasze sołectwa – pytamy o jakie tereny w tych sołectwach chodzi – Srebrzyszcze i Bagna Serebryskie z dużym areałem torfów węglanowych, na których jest zakaz inwestowania? Na terenach które są przeznaczone do budowy obwodnicy? W Weremowicach, gdzie nie ma ni jednego mkw terenu inwestycyjnego? Na Pokrówce, gdzie mamy ponad 450 ha terenów ornych, z których rolnicy utrzymują siebie i swoje rodziny. Co będzie ze zwierzętami hodowlanymi, co z gospodarstwami rolnymi na tych terenach? Co ze zbiornikiem Żółtańce, budowanym od podstaw przez samorząd gminy, który przede wszystkim jest zbiornikiem retencyjnym dla okolicznych obszarów rolniczych, a także miejscem wypoczynku niestety przede wszystkim mieszkańców miasta Chełm, mimo że mają swój zbiornik Glinianki w opłakanym stanie, warto by obejrzeć jedno i drugie. To wszystko chce nam się zabrać jednym podpisem - takie pytania i wątpliwości mają wójt gminy Chełm oraz jego mieszkańcy.