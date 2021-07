Rośnie zainteresowanie zabytkowymi rowerami. Szukasz stylowego jednośladu? Zobacz kultowe egzemplarze na każdą kieszeń KS

Na ulicach i drogach rowerowych w całym kraju można zauważyć, iż powraca moda na zabytkowe rowery. Odrestaurowane jednoślady pojawiają się nie tylko w dużych miastach, ale i w mniejszych miejscowościach – w końcu jazda na rowerze to nie tylko tani środek lokomocji w zatłoczonych miastach. Jazda na rowerze do przede wszystkim wysiłek fizyczny pozytywnie wpływający na nasz organizm. Dlaczego nie połączyć tych wszystkich zalet ze stylowym wyglądem naszych „dwóch kółek”? Przejrzeliśmy oferty opublikowane w serwisie www.olx.pl. Te egzemplarze są do kupienia w województwie lubelskim. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.