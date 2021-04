Rower miejski czeka na kasę. I Nextbike. Ratusz wskazał możliwe terminy uruchomienia systemu ulicznych wypożyczalni

Jeśli radni powiedzą „tak”, miasto będzie miało otwartą drogę do rozstrzygnięcia przetargu na obsługę systemu. Jedynym zainteresowanym jest firma Nextbike. Spółka zażyczyła sobie za usługę 7,5 mln zł. Ratusz pierwotnie przeznaczył na ten cel o 2 mln zł mniej , czyli 5,5 mln zł.

Kiedy ruszy tegoroczny sezon roweru miejskiego? - Będzie mógł on wystartować nie wcześniej niż między 1 a 15 czerwca 2021 r., pod warunkiem, że radni Rady Miasta Lublin wyrażą zgodę na zwiększenie dostępnych w budżecie miasta środków na ten cel – informuje Artur Szymczyk z-ca prezydenta Lublina w odpowiedzi na interpelację dotyczącą systemu LRM. Złożył ją radny PiS Robert Derewenda.

Przez najbliższe dwa lata LRM ma działać na innych niż do tej pory zasadach. Zmniejszy się liczba rowerów, z których będą mogli korzystać lublinianie - z 911 (tyle było w 2020 r.) do 700, z czego 12 dla dzieci. Mają się pojawić tzw. stacje pasywne (oznacza to że rowery nie będą musiał być wyposażone w elektrozamki).