Rowerem po Lublinie na „trójkę”. Cykliści ocenili jak jeździ się po mieście

- Nie ma się czym cieszyć. Wyniki pokazują, że osoby, które już jeżdżą oceniają warunki dla rowerzystów jako neutralne. To nie zachęci nowych osób do jazdy rowerem. Jedyna pozytywna ocena odnosiła się do roweru publicznego, którego zasady funkcjonowania właśnie diametralnie zmieniono – ocenia Krzysztof Kowalik z Porozumienia Rowerowego.