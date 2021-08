Rowerem przez Lubelskie: Gmina Niemce. Zobacz wideo

Naszą podróż przez Lubelszczyznę podzieliliśmy na etapy. Tym razem wyruszyliśmy na wycieczkę po gminie Niemce. - Mamy 102,5 km ścieżek rowerowych, które budujemy od ponad dziesięciu lat. Zachęcamy wszystkich do odwiedzin - mówi Krzysztof Urbaś, wójt gminy Niemce.

Jak przebiegała trasa? Wystartowaliśmy spod granic gminy od strony Lublina, w okolicach giełdy rolno-spożywczej, skąd skierowaliśmy się do punktu odpoczynkowego dla rowerzystów w Dysie. Następnie pojechaliśmy ulicą Ogrodową, nad Doliną Ciemięgi, mijając zabytkowy kościół, świetlicę w Dysie oraz tamtejszy zbiornik wodny.

Później udaliśmy się wąwozem na ulicę Poprzeczną, po najostrzejszym podjeździe trasy. Stamtąd, malowniczymi polami dojechaliśmy do miejscowości Pólko, z której Aleją Lipową dotarliśmy do Nasutowa. W tamtejszym zabytkowym parku funkcjonuje najstarsza szkoła w gminie. Co ciekawe, można tam skorzystać z wypożyczalni rowerów i gokartów.