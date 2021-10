Rowerem przez Lubelskie: Gmina Strzyżewice. Zobacz wideo

Rowerowe zwiedzanie Lubelszczyzny podzieliliśmy na etapy. Tym razem wyruszyliśmy na wycieczkę do gminy Strzyżewice, która urzekła nas bogactwem oferty szlaków oraz atrakcji dla wszystkich miłośników jednośladów. Pokonując trasy wybrane przez lokalną społeczność, zobaczyliśmy wiele pięknej przyrody oraz widoków, które przypominały górskie pejzaże.

Wycieczkę rozpoczęliśmy w Pszczelej Woli, gdzie znajduje się wyjątkowa placówka edukacyjna. - Jesteśmy jedynym takim technikum w skali świata - mówi Bożena Stępień, kierownik Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli. - Wyróżnia nas fakt, że kształcimy młodzież w wieku 15-20 lat w zawodzie technik pszczelarz oraz technik żywienia. Mamy ponadto perełkę w skali kraju, czyli klasę sportową o profilu jeździectwo - dodaje.

Z Pszczelej Woli udaliśmy się do Piotrowic, gdzie zobaczyliśmy źródełka wpływające do Bystrzycy oraz Zespół Pałacowo-Parkowy. Następnie odwiedziliśmy Starą Bystrzycę oraz Wąwozy w Pawłówku. Kolejnym przystankiem trasy był Pałac Kołaczkowskich, z którego skierowaliśmy się w kierunku Doliny Bystrzycy, by później trafić do Lawendowych Wzgórz w Kolonii Kiełczewice Dolne. Meta wycieczki znajdowała się przy Domu Pomocy Społecznej w Kiełczewicach Maryjskich.