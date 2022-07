Rowerem przez Lubelskie: Kamień graniczny z Wielkim Księstwem Litewskim

W kolejną wycieczkę po Lubelszczyźnie wybraliśmy do Radzynia Podlaskiego, a podróż rozpoczęliśmy od wizyty w Spółdzielczej Mleczarni Spomlek. Przyjechaliśmy akurat w momencie wręczenia rowerów, nagród w konkursie zorganizowanym przez firmę dla swoich pracowników.

- Przed rokiem pojawił się pomysł konkursu związanego z aktywnością fizyczną. Spotkał się on z bardzo dużym zainteresowaniem naszych pracowników – mówi Paweł Gaca, wiceprezes SM Spomlek. - Nagrodami głównymi są rowery, ale mamy także nagrody pocieszenia. A chcieliśmy przede wszystkim zachęcić pracowników do zdrowego stylu życia, zmotywować ich do ruchu – dodaje.

Podjeżdżając pod zakład w Radzyniu Podlaskim od razu dostrzegliśmy zaparkowane rowery pracowników. - Coraz więcej osób dojeżdża do pracy rowerem. Dlatego zmodernizowaliśmy stanowiska do ich pozostawienia. Sam także czasami w ten sposób przyjeżdżam do pracy – przyznaje Paweł Gaca.

SM Spomlek skupia się na produkcji serów dojrzewających, popularnie nazywanymi „żółtymi”. To w Radzyniu powstał pierwszy polski ser z dziurami, Radamer. Ale radzyński zakład jest także pierwszym i największym producentem serów długojrzewających.