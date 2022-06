Rowerem przez Lubelskie: Ufo w Emilcinie. Zobacz wideo

Drugi rok rowerowych podróży po regionie rozpoczęliśmy w miejscu wyjątkowym. Wiecie, gdzie doszło do najsłynniejszego w Polsce kontaktu z cywilizacją pozaziemską? Tak, na Lubelszczyźnie. 10 maja 1978 rolnik z Emilcina, Jan Wolski miał spotkać dwie dziwne postacie. Dla upamiętnienia tego wydarzenia w lubelskiej wsi postawiono pomnik, a my niemal dokładnie w 44. rocznicę wizyty UFO w Emilcinie, właśnie z tego miejsca wyruszyliśmy na pierwszą wycieczkę.

Do Emilcina dotarliśmy elektrycznym samochodem Kia, użyczonym przez partnera akcji, firmę Technotop. - Jest to samochód o charakterystyce auta sportowego. Samochód zero emisyjny, ponieważ napędza go silnik elektryczny, jako jedyne źródło napędu. Jeździmy więc ekologicznie, a umożliwia nam podróż nawet do 528 kilometrów. Nie mamy żadnych ograniczeń i możemy pojechać na ekologiczną wycieczkę rowerową - mówi Mariusz Ciechocki, kierownik salonu Kia Technotop, Kalinówka 43A.