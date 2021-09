Rowerem w woj. lubelskim. Gdzie na weekend 25 - 26 września? Pomysły na jednodniową wyprawę

Rozważasz trasę rowerową w woj. lubelskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 25 - 26 września wybraliśmy 10 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. lubelskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. lubelskim warto sprawdzić w weekend 25 - 26 września.

Rowerem po woj. lubelskim We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. lubelskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 25 września w woj. lubelskim ma być 14°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 50%. W niedzielę 26 września w woj. lubelskim ma być od 14°C do 18°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: Kazimierz Dolny-Janowiec-Kazimierz Dolny [Przez dwa promy] Początek trasy: Opole Lubelskie

Stopień trudności: 1

Dystans: 19,85 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 123 m

Suma podjazdów: 822 m

Suma zjazdów: 775 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca KazimierzDolny Trasa lekka, bez stromych podjazdów - nadaje się dla dzieci.

Z rynku Bulwarem wiślanym kierujemy się w górę Wisły by promem przeprawić się na jej drugi brzegu do Janowca. Tam po drodze podziwiać możemy Kościół św. Stanisława biskupa i męczennika i św. Małgorzaty i Zamek Firlejów - obecnie oddział Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu. Po zwiedzeniu zamku, polnymi drogami kierujemy się do Wojszyna i daje drogą asfaltową do Nasiłowa, gdzie drugim z promów przeprawiamy się do Bochotnicy, z której już tylko 4 km do Kazimierza.

🚲 Trasa rowerowa: Trasa po Gminie Susiec Początek trasy: Zamość

Stopień trudności: 1

Dystans: 58,74 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 299 m

Suma zjazdów: 299 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Stokrotka21 Trasa "Po gminie Susie" ma długość ok. 58,8 km. Przebiega po urozmaiconym terenie tej gminy , wzdłuż dróg, rzek, przez wsie, pola i lasy.

W przeważającej części (ok. 46,2 km) biegnie drogami asfaltowymi. Jednak aby dotrzeć do ciekawych miejsc, zawiera odcinki gruntowe (często piaszczyste z krótkimi odcinkami o podłożu z domieszką gliny o łącznej długości 12,6 km ) pomiędzy następującymi miejscowościami lub miejscami: Kocudza-Maziły - 2,5 km,

Ciotusza Nowa-Łuszczacz przez las - 1,5 km,

Róża-Ciotusza Nowa - 3 km,

Ciotusza Nowa-Majdan Sopocki Pierwszy - 2 km

Nowiny- rezerwat Czartowe Pole przez las i koło rzeki Sopot - 0,6 km,

Padurki Polskie (leżące na trasie Błudek-Borowe Młyny) - piąty kilometr na trasie Borowe Młyny-Susiec - droga częściowo szutrowa a w części gruntowa-piaskowa- łącznie 3 km. Alternatywą tego skrótu jest przejazd pełnego odcinka Błudek-Borowe Młyny-Susiec.

Najbardziej odpowiednim rowerem jest rower Górski. Ze względu na występujące gruntowo-piaszczyste odcinki dróg, oraz różnicę poziomów sięgającą 170 m - trasa jest średnio-trudna.

Wyjeżdżając spod stacji PKP w przeciwnym kierunku do wskazówek zegara najciekawszymi obiektami lub miejscami na trasie są kolejno:

młyn w Rybnicy Leśnej, rezerwat Nad Tanwią (Szumy), Ośr. Wyp. Strażnica Carska, widok z miejscowości Kocudza na rezerwat Bukowy Las, drewniany kościół w Łosińcu (dawna cerkiew), cmentarz wojenny w Łosińcu, pomnik J. Piłsudskiego w Zawadkach, można wspiąć się na wzniesienie Wapielnia (1,5 km od Łuszczacza), pomnik w Róży z 1943 r., zabytkowy młyn w Ciotuszy Nowej i budynek byłej gorzelni, zapora i pozostałości po młynie w Zubach (Majdan Sopocki Pierwszy), kąpielisko w Majdanie Sopockim Drugim, zabytkowy kościół w Majdanie Sopockim Drugim (była cerkiew), torfowiskowy rezerwat Nowiny, rezerwat Czartowe Pole, kamieniołom w Nowinach z platformą widokową, miejsce po obozie zagłady w Błudku, zabytkowy kościół w Suścu, w odległości 800m od Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu w kierunku na północ na wzniesieniu usytuowana jest wieża widokowa, stąd już tylko 1 km do miejsca startu - stacji PKP w Suścu.

Uwaga!

Dla osób, którym taki dystans sprawia trudność, istnieje możliwość skrócenia trasy pomijając odcinek z Ciotuszy Nowej do Łuszczacza i Róży, bądź zastąpić odcinek wiodący od rezerwatu Czartowego Pola w kierunku do Borowych Młynów, jadąc zgodnie ze szlakiem "Green Velo" obok Kamieniołomów w Nowinach bezpośrednio do Oseredka i Suśca.

Życzę udanej wycieczki.

🚲 Trasa rowerowa: Przez dwie Góry Trzech Krzyży Początek trasy: Poniatowa

Stopień trudności: 2

Dystans: 22,43 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 251 m

Suma podjazdów: 1 312 m

Suma zjazdów: 1 376 m KazimierzDolny poleca tę trasę Trasa prowadzi przez dwa piękne punkty widokowe. Górę Trzech Krzyży w Kazimierzu Pokonać musimy pieszo, potem z rynku kierujemy sie ul. Nadrzeczną oraz Kwaskowa Góra w kierunku wąwozu Korzeniowego. Zaraz zanim na Góry wjeżdżamy równoległym wąwozem "Na Wiktora". Ul. Góry i wąwozem "Na Zanussiego" zjeżdżamy do Bochotnicy, i dalej ścieżką rowerową dojeżdżamy do miejscowości Parchatka. W Parchatce dość stromym podjazdem wjeżdżamy na Zbędowice by dojechać do drugiej Góry Trzech Krzyży. Powrót do Kazimierza polnymi drogami i pięknym wąwozem, którym zjedziemy na Zamłynie w Bochotnicy, stamtąd główną drogą kierujemy się do Kazimierza.

