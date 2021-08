Rowerem w woj. lubelskim. Gdzie na weekend 28 - 29 sierpnia? Pomysły na jednodniowy wypad

Rowerem w woj. lubelskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. lubelskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Nad stawy i do Pałacu

Początek trasy: Janów Lubelski

Stopień trudności: 2

Dystans: 40,37 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 75 m

Suma podjazdów: 152 m

Suma zjazdów: 162 m

Stokrotka21 poleca tę trasę rowerzystom

Trasa prowadzi bitą droga do Rudy Różanieckiej. Tam znajduje się kilka stawów hodowlanych. Na kilku z nich za odpłatnością można łowić ryby. Można też kupić rybę złowioną. Dominuje tam bardzo smaczny, bez bez zbędnych zapachów karp. Dalej krętą, asfaltową drogą, obok nieczynnych kamieniołomów i rezerwatu Bukowy Las do Młynków z czynnym, kiedyś wodnym, dzisiaj elektrycznym młynem zbożowym. kręta ścieżka szlaku żółtego doprowadzi nas do Narola. Robimy objazd miasta i boczną drogą dojeżdżamy do Pałacu Łosiów. Kontynuując jazdę przez Narol Wieś, następnie wieś Paary wracamy do Suśca.

