Rozbój przy trzepaku niedaleko Lublina. Pobicie i kradzież zamiast wspólnego piwa

Lublin: Żona ukryła męża w ciasnej szafie. Mężczyzna był poszukiwany

Operacyjni z V komisariatu zatrzymali poszukiwanego trzema listami gończymi 47-latka. Mężczyzna ukrywał się od ponad roku. Na swoim koncie ma liczne oszustwa. Funkcjonariusze namierzyli go w wynajętym mieszkaniu. Gdy kryminalni zapukali do drzwi mieszkaniec Lublina postanowił wejść do ciasnej szafy.