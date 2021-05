Rozbudowa drogi wojewódzkiej Chodel–Kraśnik nabiera kształtów. Zobacz zdjęcia

8. Budowa nowego i rozbudowa istniejącego systemu odwodnienia korpusu drogowego, w tym budowa kanalizacji deszczowej i zbiorników na wody opadowe.

9. Budowa, rozbudowa lub przebudowę istniejących zjazdów na działki przyległe do drogi.

10. Zapewnienie dostępności do drogi publicznej wszystkim działkom zlokalizowanym przy drodze.

11. Budowa odcinkowo dodatkowych jezdni dla obsługi przyległego terenu dla zapewnienia dostępności do drogi publicznej.

12. Budowa sygnalizacji świetlnych.

13. Budowa stanowisk do ważenia i kontroli pojazdów.

14. Budowa zatok autobusowych.

16. Budowa / przebudowa oświetlenia drogowego.

Wartość planowanych robót wynosi ponad 76 mln. zł., z czego ponad 61 mln. złotych to środki pochodzące z Unii Europejskiej.