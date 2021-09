Rozczarowujący początek sezonu. Koszykarze Pszczółki Startu przegrali w hali Globus z Anwilem Włocławek (ZDJĘCIA)

Już pierwsze minuty pokazały, że będzie to trudny mecz dla gospodarzy. Lubelscy gracze nie potrafili się wstrzelić i długo nie mogli zdobyć punktów z gry. Pierwsze cztery zdobyli z linii rzutów wolnych Mateusz Kostrzewski i Jimmie Taylor. Dopiero po upływie prawie pięciu minut spod kosza trafił Kostrzewski. Postawa tego zawodnika, ambitnie walczącego i szukającego dla siebie pozycji do rzutu przez cały mecz, to jeden z niewielu pozytywów.

Start w pierwszej kwarcie trafiał co szósty rzut. Ale nawet mimo skuteczności na poziomie 16-procent gospodarze remisowali 10:10, a po trójce Bartłomieja Pelczara wygrali tę część meczu 15:14.

Na początku drugiej kwarty dobrą zmianę dał Damian Jeszke. Najpierw trafił za trzy, potem zebrał trudną piłkę w ataku i zdobył kolejne punkty. Po tym rzucie Start prowadził 22:18. Jeszcze w 17. minucie przewaga lublinian wynosiła pięć punktów po celnym rzucie zza linii 6,75m Dorona Lamba (31:26). Nowy Amerykanin w kadrze Startu niczym się jednak w tym spotkaniu nie wyróżnił. W decydującej kwarcie grał pasywnie, w ataku najchętniej oddawał piłkę kolegom.

Statystyki: