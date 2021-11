Róże z białymi kwiatami, czerwonolistne pęcherznice, jabłonie ozdobne – przy dziewięciu lubelskich ulicach pojawią się nowe rośliny

Rośliny pojawią się przy ul. Filaretów, Gęsiej, Jastrzębiej, Szczecińskiej, Curie-Skłodowskiej, Herbowej, Tymiankowej, Biernackiego, Wodopojnej. W środę (10.11) ratusz dowiedział się ile będzie musiał zapłacić za dostawę sadzonek i ich posadzenie. Sam przeznaczył na ten cel prawie 232 tys. zł. O kontrakt walczy sześć firm. Oferty złożone przez nie w przetargu wahają się od 182,1 tys. zł do 565,3 tys. zł (w jednej ofercie urzędnikom nie udało się odczytać ceny). Dwie oferty są poniżej kwoty wskazanej przez ratusz, złożyły je MPZ (182,1 tys. zł) oraz Architektura Zieleni Hortus (230,1 tys. zł).

Zlecenie ma być wykonane do 10 grudnia. Przy Wodopojnej pojawią się róże okrywowe. Będą to egzemplarze o białych kwiatach. Łącznie posadzonych zostanie 282 krzewów. Miniaturowe róże z kwiatami o różowym kolorze - ma ich być 172 – wzbogacą pas drogowy ul. Tymiankowej. W przypadku ul. Filaretów nasadzenia mają być wykonane na odcinku od Pana Tadeusza do Rymwida. Chodzi o 21 jabłoni ozdobnych, 101 hortensji oraz 180 porzeczek alpejskich.