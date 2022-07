Rozpoczął się spacer po kulturze pod patronatem Brunona Schulza. W sobotę spektakl „Noc Helvera”

To tylko część historii opowiedzianej w „Nocy Helvera”, debiutanckim dramacie Ingmara Villiqista, czyli Jarosława Świerszcza. Choć został napisany 22 lata temu, nie stracił nic na aktualności, przez co wystawia się go na największych scenach Europy.

Większą niż zwykle scenę ma też Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu. W tym roku pierwszy raz od 20 lat jego organizacja stała pod znakiem zapytania z powodu wojny w Ukrainie. Koniec końców nie tylko tradycja nie zostanie przerwana, ale również poszerzony zostanie obszar imprezy – o Lublin. Właśnie w ramach tego festiwalu Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza w Drohobyczu wystąpi przed publicznością naszego miasta. Reżyserem spektaklu są Jurij Fedczuk i Ołeksandr Korol, przełożyła na ukraiński Lesia Ratyńska.