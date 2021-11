Rozpoczyna się Lubelski Festiwal Filmowy. Tym razem do obejrzenia jest 140 produkcji

– Festiwal to jest spotkanie, nie spotkanie zoomowe, bo to nie o taki rodzaj bycia ze sobą nam chodzi. Prawdziwym spotkaniem jest to, że możemy być na sali razem z naszymi widzami, widzieć ich reakcje i mieć z nimi kontakt – mówi mówi Andrzej Rusin, dyrektor programowy Lubelskiego Festiwalu Filmowego. – Teraz branża kinowa boryka się z problemem odpływających widzów, którzy korzystają z zasobów internetu. Ale ja zapewniam: takich zestawów filmowych, jakie układają dla uczestników twórcy festiwali, nie da się znaleźć w internecie – dodaje.